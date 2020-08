Kaolack, 17 août (APS) – Un ‘’atelier d’orientation stratégique’’ du Bureau opérationnel de suivi (BOS) du Plan Sénégal émergent (PSE) se tiendra mardi à Kaolack (centre) en prélude à la création d’un agropole commun aux régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack (centre), a-t-on appris de l’organisateur.



Des ‘’acteurs clés’’ de la mise en œuvre du futur pôle de croissance agricole prendront part à l’atelier pour en ‘’définir les grandes orientations, notamment ses filières prioritaires et les lieux d’implantation de ses infrastructures’’, selon un communiqué du BOS.

La rencontre sera présidée par le ministre chargé du suivi du PSE, Cheikh Kanté, et son collègue du Développement industriel et des Petites et moyennes entreprises, Moustapha Diop.

L’administration territoriale, le secteur privé et les organisations paysannes des quatre régions concernées seront représentés à l’atelier.

Le futur agropole va se spécialiser dans la production de céréales, d’oléagineux, de produits horticoles, agricoles, d’élevage, de pêche, etc.

‘’Le processus de structuration de l’agropole du centre, qui va couvrir les régions de Kaolack, Kafrine, Fatick et Diourbel, est en cours avec l’appui de la Coopération belge’’, indique le communiqué.

Il rappelle que des agropoles sont également prévus pour les zones nord et centre du pays, dans le cadre de la mise en œuvre du PSE.