Kaolack, 21 oct APS) – L’Agence nationale du conseil agricole et rural (ANCAR) a organisé mercredi une journée portes ouvertes sur une formation de formateurs au concept de champs-école-producteurs en cours depuis le mois de juillet.



’’Nous sommes à la journée portes ouvertes de la formation des formateurs en champs- écoles- producteurs. C’est une formation qui a débuté depuis le mois de juillet pour une durée de 5 mois, sur le maraîchage et la riziculture’’, a dit Abdoulaye Sy, directeur du partenariat des projets et programmes de la structure en marge de la manifestation.



Il a souligné que l’objectif de cette formation est d’outiller les bénéficiaires sur les techniques de production pour qu’ils puissent devenir des facilitateurs auprès des paysans dans les champs école-producteurs afin d’augmenter la productivité et les rendements



Les bénéficiaires de la formation sont les agents et techniciens de l’ANCAR, de World vision mais aussi des producteurs relais formés parallèlement pour assurer la durabilité de l’action et le transfert des innovations, a rappelé M. Sy.



Mamadou Marico, un des bénéficiaires, a salué cette approche cumulant la théorie et la pratique " basées sur l’observation ".



"Cette approche devrait être élargie au niveau national car tous les techniciens qui accompagnent le monde rural devraient au préalable bénéficier d’une pareille formation", a- t-il préconisé.



Il a insisté sur le fait que l’un des impacts majeurs de la formation est l’utilisation rationnelle des produits phytosanitaires qui peuvent être nuisibles et dangereuses en cas d’excès.



