Kaolack, 20 mars (APS) – Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) a primé, samedi, 12 productrices et producteurs du Saloum dans le cadre du programme intitulé ’’Le savoir des gens de la terre’’ (LSGT), a constaté l’APS.

’’Nous avons organisé cette journée pour un peu magnifier notre reconnaissance aux productrices et producteurs du Saloum qui ont bénéficié du projet LSGT et qui ont pu faire de bons résultats durant sa mise en œuvre’’, a expliqué le coordonnateur du programme, Ousseynou Ka.



’’C’est aussi une manière pour nous de recueillir leurs témoignages et exprimer notre satisfaction’’, a t-il ajouté.

Les lauréats ont reçu des diplômes de reconnaissance lors de cette journée de ’’reconnaissance paysanne’’, en présence des acteurs de l’agriculture de la région de Kaolack.



’’(...) nous avons récompensé trois récipiendaires pour le volet profession paysanne, trois autres sont primés pour ce qui concerne le volet solidarité paysanne, trois producteurs au niveau de la faitière et quatre paysans formateurs. Ce qui fait un total de douze récipiendaires primés’’, a détaillé M. Ka.

Selon lui, le projet LSGT (2017-2021) a fait des résultats à travers le pays et a amélioré les conditions de vie de nombreux agriculteurs du Saloum.

Le projet intitulé ’’Le savoir des gens des gens de la terre’’ (LSGT –filière arachide) est mis en œuvre avec l’appui de l’union des producteurs agricoles - développement international (UPADI).



