Kaolack, 12 nov (APS) – La quatrième édition du festival ‘’Alimenterre’’ a pour ambition de faire la promotion du consommer local et de l’agroécologie au Sénégal, a déclaré jeudi, à Kaolack (centre), le coordonnateur du groupe de dialogue social et politique régional de Kaolack, Sidi Bâ, initiateur dudit festival.

‘’Ce festival sera organisé dans toutes les régions du Sénégal. Nous allons parler avec des producteurs sur la nécessité du consommé local et sur la promotion de l’agroécologie. Nous allons discuter afin que les bonnes pratiques agricoles soient restaurées’’, a souligné Sidi Bâ en marge du démarrage de la quatrième édition de cette manifestation, à Kaolack.

‘’L’organisation de ce festival est pilotée par le groupe de dialogue social et politique (GDSP) régional de Kaolack regroupant les organisations de la société civile, dont le conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CRCR), Caritas Kaolack, Asdes, Aprofes, Symbiose, Cicodev, réseau national des éco-citoyens du Sénégal (Rec-Sn) et plus de trente autres organisations’’, a-t-il expliqué.

Selon lui, le festival met en avant la place des agriculteurs et des producteurs tout comme celles des différentes organisations dans la promotion d’un système agro-sylvo-pastoral et halieutique durable au Sénégal.

‘’Il met à la disposition des populations un espace d’échange afin de trouver des voies et moyens de mise en pratique de modèles agricoles sains et durables pour les exploitations familiales’’, a encore rappelé M. Bâ.

Le ‘’festival alimenterre’’ de Kaolack a été une occasion pour partager une étude de l’initiative prospective et rurale (IPAR) sur le consommer local et les marchés territoriaux. Des expositions sur différentes cultures locales ont été également faites.

L’organisation de cette quatrième édition marque ‘’une décentralisation +du festival alimentaire Sénégal+ qui s’aligne à la décennie mondiale pour l’agriculture familiale proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies’’, explique-t-on.