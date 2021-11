Keur Momar Sarr (Louga), 13 nov (APS) - Le domaine agricole communautaire(DAC) de Keur Momar Sarr(Louga) a réalisé, depuis le démarrage de ses activités en juillet dernier, une production de 22 tonnes de gombo à l’hectare, a révélé son chef, Ismaila Diallo, dans un entretien avec l’APS.



Il a signalé qu’il a entamé la commercialisation de sa production avec un chiffre d’affaire de plusieurs millions de francs CFA.

D’une superficie de 5000 ha, le DAC de Keur Momar Sarr a été inauguré le 10 juillet dernier par le président de la République, Macky Sall.

‘’ Depuis son inauguration, nous avons continué à mener l’activité de production phase pilote. Toutes les unités de serre ont été exploitées. Nous avons mis en spéculation du gombo, pour un rendement de 22 tonnes à l’hectare. C’est pour vous dire la fertilité du sol’’, a-t-il souligné.

Le DAC a aussi beaucoup misé sur le maïs. "Nous sommes en phase de commercialisation et nous démarrons bientôt le second cycle de production, qui va être réalisé sur plus de 105 hectares’’, a-t-il expliqué

Ismaila Diallo a annoncé le démarrage en janvier prochain du projet d’une ferme intégrée. ‘’Et nous allons recruter pour cette étape 40 jeunes. Pour chaque ferme, il y aura 2,5 ha, avec un hectare de maraîchage, un hectare de production fourragère et un demi hectare d’activité de production d’élagage embouche bovine’’, a-t-il dit.

Il a indiqué que le projet à lui seul ‘’pourra permettre d’atteindre en une année au minimum 500 emplois’’. Selon lui, "les autres emplois seront créés au niveau des autres activités de production horticole. Et à terme nous allons évoluer et atteindre les 4000 emplois promis’’.



Il souligne qu’actuelllement " 60 jeunes travaillent dans le DAC.

S’agissant du volet commercialisation, Ismaila Diouf a présenté une équipe composée de 5 personnes qui s’est déjà chargée d’identifier les marchés aux niveaux local, régional et national.

‘’Nous savons déjà ce que les gens veulent et à quelle période ils souhaitent avoir le produit. En fonction de la présence du produit sur le marché, nous nous planifions notre culture. Ainsi, il ne se posera pas le problème d’écoulement’’, a-t-il dit.

Le DAC de Keur Momar Sarr a été entièrement financé par l’Etat du Sénégal, à hauteur de 6 milliards 271 millions 300 mille francs CFA. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Green2000, sous la supervision du PRODAC, le programme des domaines agricoles communautaires.

Près de 1000 ha y seront aménagés pour différentes activités agricoles.