Kolda, 19 sept (APS) – La ville de Kolda a abrité ce jeudi un atelier de validation d’une étude portant création et mise en place des comités de gestion en économie rurale (CGER), organisé à l’initiative du projet Tiers sud, du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural.

‘’L’objectif global de cette rencontre est de partager avec les structures d’encadrement technique et financier, la validation d’une étude portant création et mise en place de CGER proposant des services de conseil et de formation en gestion comptable au profit des producteurs […] dans la zone Tiers sud du Sénégal’’, a précisé Abdou Niang Thiam, coordonnateur du projet.

Il a ajouté que la rencontre va permettre, de façon spécifique, de ‘’présenter les résultats de l’étude de faisabilité technique et financière des CGER sud’’, de ‘’discuter autour des scénarii proposés et de ‘’proposer des modalités de mise en œuvre des actions définies dans l’étude’’.



Elle va aider de même aider à‘’recueillir les suggestions et recommandations des partenaires’’, et ‘’définir les axes de collaboration avec les partenaires sur la mise en œuvre’’.