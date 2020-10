Kolda,13 oct (APS) – La Sonacos ambitionne d’installer à Kolda (Sud) une unité complète de traitement et de transformation des graines d’arachides, a t-on appris de son directeur général.



’’L’ambition de la Sonacos c’est d’avoir une unité complète allant du traitement à la transformation des graines d’arachides collectées dans la zone’’, a déclaré, mardi, Modou Diagne Fada en tournée dans la région de Kolda pour préparer la prochaine campagne de collecte de l’arachide.



’’Nous sommes en contact avec le maire de Dioulacolon pour l’octroi d’un site et également en discussion avec des partenaires pour l’acquisition de machines avec des capacités de plus 10.000 tonnes à décortiquer par jour’’, a t-il ajouté.



Selon lui, ’’le front agricole s’est déplacé dans la région de Kolda qui avait l’an dernier collecté 10.000 tonnes sur les 28.000 tonnes collectées par la Sonacos’’.



’’Nous sommes ici également pour constater les actions à mettre en place pour la campagne de collecte de l’arachide et nous nous sommes fixés un objectif très élevé car nous attendons cette année des productions records’’, a t-il dit.



’’Notre ambition est de collecter le maximum de graines. Déjà le financement de l’année dernière reste pour nous permettre de démarrer la campagne et plus de 100 millions d’euros sont prévus par la Sonacos avec le soutien du président de la République pour le financement de la campagne’’, a déclaré le DG de la Sonacos.



Il a visité différents sites dont le domaine prévu par le Conseil municipal de Dioulacolon pour abriter la nouvelle unité de la Sonacos dans la région de Kolda.



MG/OID