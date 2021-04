Kolda 21 avr (APS) – L’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) prévoit de mettre en place une direction scientifique et administrative décentralisée dans la région de Kolda, a t-on appris, mercredi, de son Directeur général.



’’Nous sommes à Kolda pour une visite de travail et de prise de contact avec nos services et dans les perspectives, il est prévu de mettre en place une direction scientifique et administrative forte, décentralisée à Kolda’’, a dit Momar Talla Seck.



Le but est de permettre aux populations de bénéficier des activités de l’institution de recherche, a t-il expliqué, soulignant que la production animale notamment en viande et en lait sera une priorité.



’’L’Isra accompagne et va continuer à accompagner l’Etat dans la production en viande et lait et nous mettons l’accent sur l’amélioration de la race génétique notamment dans la région de Kolda ou le Ndama prédomine dans le cheptel’’, a assuré M. Seck.



Il a également annoncé le développement de l’aviculture dans les zones rurales et la mise en place d’une unité de coqs raseurs dans la région de Kolda.



MG/OID/AKS