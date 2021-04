Djibélor (Ziguinchor), 19 avr (APS) - La vulgarisation et la valorisation des résultats de recherches agricoles peuvent contribuer à booster l’emploi au Sénégal avec la création de niches d’incubation dans plusieurs domaines, a déclaré lundi à Djibélor (Ziguinchor, sud) Momar Talla Seck, directeur de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA).

"Nous allons mettre en place une direction scientifique qui sera forte et transversale en vue de valoriser et de vulgariser nos résultats de recherches pour stimuler et créer de l’emploi", a assuré M. Seck.

Accompagné d’une partie de ses collaborateurs, le nouveau directeur de l’ISRA séjourne à Ziguinchor dans le cadre d’une visite de prise de contact, destinée à notamment sensibiliser sur les nouvelles orientations de l’ISRA.

Après une entrevue avec les autorités administratives et territoriales, il s’est rendu au Centre de recherches agronomiques de Djibelor, l’un des principaux sites de l’institut dans la zone sud du pays.

Devant les responsables des services relevant de sa direction, Momar Talla Seck est revenu sur les principales missions de l’ISRA en matière de production animale, végétale et forestière mais également dans le domaine de la socioéconomie.

"Ici à Djibélor, nous avons noté une diversification du travail de recherches agronomiques avec l’intégration de la culture maraîchère et l’arboriculture fruitière avec beaucoup d’autres spéculations", s’est-il félicité.

"Nous allons travailler avec d’autres structures de développement dans le cadre d’une collaboration franche visant à développer l’emploi des jeunes. Le diagnostic sur le terrain est déjà fait. Nous avons identifié les contraintes. Nous allons les transformer en opportunités et en atouts pour relever les défis surtout liés à l’emploi des jeunes", a poursuivi le directeur de l’ISRA.

Il estime que l’ISRA peut "beaucoup apporter en matière d’emplois des jeunes, notamment dans l’encadrement des étudiants en masters et doctorats de recherche".

Il a annoncé la mise en place d’incubateurs pour accueillir des jeunes en fonction de leurs besoins de formation en production animale, en production végétale, forestière, halieutique et dans la socioéconomie.

"L’objectif est de les accompagner dans la mise en place de certains projets", a promis Momar Talla Seck.