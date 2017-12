Dakar, 21 déc (APS) - Le directeur de l’analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (DAPSA), Ibrahima Mendy, a souligné, jeudi, l’importance du numérique dans le traitement des données statistiques agricoles.



Il s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de réception de 107 tablettes numériques offertes par le projet de développement d’une résilience à l’insécurité récurrente au Sénégal (DRIARS) ’’en vue d’améliorer la collecte des données statistiques agricoles".



"Ces outils vont participer à la fiabilité des données. Une fois les données saisies, on passe directement au contrôle au niveau de la plateforme. Si une donnée n’est pas fiable, le contrôle va le signale directement", a expliqué M. Mendy.



D’après lui, "cette utilisation des nouvelles technologiques est très importante parce qu’elle nous permet de réduire les biais dans les estimations que nous faisons".



"Cette action vient à son heure et se justifie par le fait qu’aujourd’hui, les TIC occupent une place prépondérante dans l’agriculture mais surtout dans la collecte des données, le suivi et l’évaluation des activités qui se trouvent être le cœur de métier de la DAPSA", s’est réjoui Mendy.



Consciente de cet état de fait, a t- il indiqué, "notre direction a entrepris depuis quelques années une véritable révolution dans la constitution des statistiques agricoles en donnant une place particulière aux TIC pour à la fois, améliorer la qualité des informations collectées mais aussi, pour minimiser le coût de opérations".