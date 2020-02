Saly-Portudal (Mbour), 19 fév (APS) – L’Université de l’Etat du Michigan (USA), à travers le laboratoire d’innovation en recherches sur les systèmes à base de légumineuses, travaille à la promotion d’"une croissance économique durable" par la "mobilisation de la technologie pour un changement systématique efficace", a indiqué mercredi, l’enseignant-chercheur américain, docteur Barry Pittendrigh.

"L’activité du laboratoire d’innovation en recherches sur les systèmes à base de légumineuses est centrée autour d’une recherche dynamique sur le niébé et haricots communs pour une stratégie de croissance qui utilise une approche systémique totale", a-t-il déclaré.

L’enseignant-chercheur américain intervenait mercredi au démarrage des travaux d’une rencontre sur "la mobilisation des technologies pour un changement climatique systématique efficace", qui se tient à Saly-Portudal (Mbour, ouest), du 19 au 21 février.

La rencontre est à l’initiative de l’Agence des Etats-Unis d’Amérique pour le développement international (USAID), à travers son projet "Feed The Future" : (Nourrir l’avenir).

"La recherche mène des innovations dans les systèmes de production des paysans avec le développement de variétés améliorées, des systèmes de récolte alternatifs et une gestion écologique des insectes parasites", a souligné Dr Pittendrigh.

Selon lui, les systèmes du marché qui étudient l’adoption de technologies dans le domaine du commerce et les opportunités nutritionnelles, identifieront de nouvelles opportunités économiques pour les légumineuses et rechercheront les politiques de subventions qui offriront de nouvelles perspectives pour les systèmes sociaux et économiques.

Sur le thème de la rencontre, il a souligné que "les participants auront un rôle actif pour tracer l’avenir des légumineuses dans un contexte global qui change constamment".

L’enseignant-chercheur a avancé que l’année 2020 marque quarante ans de collaboration entre la recherche globale sur les légumineuses entre l’USAID et l’Université d’Etat du Michigan et ses partenaires universitaires américains.