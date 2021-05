Kaffrine, 30 mai (APS) - Une campagne nationale de distribution de 15.822 unités du matériel de culture attelée a été lancée dimanche à Kaffrine (centre) par le chef de l’Etat Macky Sall.



Ce matériel composé notamment de semoirs, de houe sine et de de charrettes sera distribué dans tous les départements du Sénégal avant l’hivernage.

Le matériel sera acquis par les producteurs sans bourse délier, dans le cadre d’un partenariat entre la Délégation pour l’entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes (DER/FJ) et le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural,

Il est financé à 50% par le DER/FJ, le reste sous forme de prêts de deux ans consentis par PAMECAS, Partenariat pour la mobilisation de l’épargne et du crédit au Sénégal.

Le président de la République a par la même occasion remis 20 moulins multifonctionnels aux groupements féminins de la région de Kaffrine dans le cadre de la riposte au COVID-19.

Le président Sall a évoqué à ce sujet "une action dynamique" pour un mieux-être des populations bénéficiaires et la modernisation de l’agriculture.

Macky Sall a bouclé dimanche en milieu de matinée, à Kaffrine, la première étape d’une tournée qui va également le conduire à Tambacounda et Kédougou.

