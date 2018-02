Kaffrine, 21 fév (APS) – Le projet USAID/Yombal Mbodji a été officiellement lancé, mercredi, dans la région de Kaffrine (centre), en vue de faciliter le battage du mil pour les petits producteurs et principalement les femmes, a constaté l’APS.





Le projet USAID/ Yombal Mbodjj est fiancé par l’USAID à hauteur d’un milliard 200 millions de francs. Il est mis en oeuvre par l’organisation non gouvernementale (ONG) "Compatible Technologie International" (CTI) pour une durée de quatre ans.



"Le projet est là pour faciliter le battage du mil pour les petits producteurs et principalement les femmes. Il cherche à travailler avec les artisans locaux pour créer des technologies qui vont aider à alléger les travaux des femmes et à réduire les produits post-récoltes", a déclaré le directeur du projet, Aliou Ndiaye.



Présidée par l’adjoint au gouverneur de Kaffrine chargé des affaires administratives, Ousseynou Mbaye, la rencontre a enregistré la présence des chefs de service, des autorités administratives et des organisations de femmes.



Selon M. Ndiaye, le projet cherche aussi à développer des entreprises viables pour assurer une pérennité et une durabilité du programme dans les différentes régions où il intervient.



"Le mortier et pilon sont utilisés depuis 1860. Et, en se déplaçant entre les différentes régions du pays nous voyons que les femmes utilisent toujours ces outils. C’est une tâche très difficile qui prend beaucoup de temps et qui apporte beaucoup de pertes", a rappelé Aliou Ndiaye, soulignant ainsi l’importance du projet.



Aussi, la banque mondiale évalue aujourd’hui les pertes de céréales au Sénégal à plus de 19 milliards de frs CFA.



"Donc a-t-il soutenu, le projet ambitionne de travailler avec les acteurs locaux, les artisans, les groupements de femmes et les services techniques pour créer, fabriquer et distribuer les technologies qui peuvent aider à alléger les travaux des femmes et à réduire les produits post-récoltes".



Aliou Ndiaye a, par ailleurs, fait savoir que pour bénéficier de ces machines de battage du mil, le petit producteur doit débourser 300.000 au lieu de 600.000 francs CFA.



Pour sa part, l’adjoint au gouverneur de Kaffrine a indiqué que le projet USAID/Yombal Mbodjj va permettre aux femmes de gagner du temps pour pouvoir mener d’autres activités génératrices de revenus et va renforcer leur autonomisation.



"Ce projet va en droite ligne des orientations du gouvernement dans sa politique d’autonomisation des femmes et surtout de la femme rurale", a-t-il salué.



Ousseynou Mbaye a, par ailleurs, invité les collectivités locales à accompagner les populations de la région de Kaffrine surtout les femmes pour leur permettre d’acquérir ces machines.



Le projet USAID/Yombal Mbodjj va intervenir dans les départements de Foundiougne (Fatick), de Nioro (Kaolack) et dans toute la région de Kaffrine et de Kolda.