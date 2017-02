Kobilo (Matam), 11 fév (APS) - Le président de l’union des producteurs de riz de Matam, Mamadou Diop a appelé, samedi à Kobilo (Matam), le gouvernement à subventionner l’engrais et aider à la démultiplication des aménagements et périmètres irrigués.





"Nous souhaitons pour avoir plus de rendement en riz dans la zone que le gouvernement subventionne l’engrais et nous aide à démultiplier les aménagements et les périmètres irrigués" a dit Mamadou Diop au ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Dr Pape Abdoulaye Seck.





Dr Seck visitait différents casiers agricoles de Wodéré et Bainadji et le Sipa de Oumga Ouro Alpha et de Kobilo dans les départements de Kanel et de Matam.



"Nous avons aussi d’une assurance ministérielle pour la maintenance des vieux ouvrages agricoles, la réduction de l’électricité et dans l’octroi de moissonneuses batteuses", a ajouté Mamadou Diop.



le président de l’union des producteurs de riz de Matama qui a salué la visite du ministre accompagné de ses collaborateurs dont les directeurs de la SAED et du PRODAM a rappelé le bond fait dans la production de riz qui est allée de 300.000 tonnes par an à 950.000 actuellement.



"Je séjourne actuellement dans la région de Matam. J’ai pris la décision de venir me concerner sur le terrain avec les producteurs", a souligné le ministre.



Dr Pape Abdoulaye Seck a soutenu que ce déplacement lui permet d’écouter les producteurs partager les problèmes qu’ils rencontrent et essayer de leur trouver des solutions "dans la mesure du possible".



Sur les nombreuses doléances faites par les producteurs, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a, séance tenante, interpellé les chefs de services, de sociétés et de projets rattachés à son département. Lesquels ont promis de trouver des solutions à ces interpellations.