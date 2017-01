Matam, 19 jan (APS) - Les préfets et les maires des communes des départements de Kanel et de Ranérou ont validé, jeudi à Matam, les différentes activités prévues dans le cadre du Projet de développement d’une résilience à l’insécurité alimentaire récurrente au Sénégal (DRIARS), a constaté l’APS.

Le but du Projet est de contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et au développement de la résilience des populations vulnérables au Sénégal. Sont ciblées cinq (5) régions vulnérables du pays soumises aux aléas climatiques.

‘’Le projet a pour ambition d’aider les populations de la région de Matam les plus démunies et les plus vulnérables à pouvoir atténuer leurs souffrances’’, a déclaré Amadou Aly Diallo, chef du projet, au cours d’une cérémonie présidée par l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Souleymane Ndiaye.



Selon lui, ‘’cela n’est possible que si elles adhérent aux différents programmes qui leur seront soumis par […] la DRIARS’’.

Selon M. Diallo, il est prévu, durant les 5 ans que va durer

le projet, ‘’plusieurs infrastructures de développement, dont le but est de réduire la souffrance des populations’’.



‘’Pour cela, nous comptons appuyer l’agriculture, la pêche et l’élevage qui constituent des secteurs clés et qui, pour l’essentiel, font vivre les populations de la région de Matam’’, a-t-il déclaré.

Le projet est financé par la Banque internationale de

développement (BID) et l’Etat du Sénégal pour un coût de 14,5 milliards de FCFA.