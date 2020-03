Kaffrine, 10 mars (APS) – Quelque huit milliards de francs Cfa seront injectés dans la région de Kaffrine dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVAL), a révélé, mardi, Arona Doumbia, responsable du suivi et de l’évaluation du projet.



‘’La région de Kaffrine va bénéficier de 8 des 80 milliards de francs destinés au financement global du PROVAL, un projet visant à augmenter les productions agricoles et à favoriser des emplois décents pour les jeunes et les femmes’’, a-t-il indiqué en marge d’un atelier régional de lancement dudit projet.



Cette rencontre présidée par le gouverneur de Kaffrine, William Manel, a enregistré entre autres la présence des autorités administratives, des chefs de service, des femmes transformatrices et des élus locaux.



Il a rappelé que le projet va travailler à Kaffrine dans l’aménagement des bas-fonds sur 750 hectares et l’aménagement de périmètres maraîchers pour les jeunes et les femmes. De même que l’érection de 35 fermes agricoles.



Doumbia a assuré que Kaffrine allait également bénéficier d’un aménagement de mares pastorales pour l’abreuvement du bétail et de la réalisation de plateformes multifonctionnelles pour la transformation des produits agricoles.



‘’Des barrages seront construits à Kaffrine pour la mobilisation des eaux de ruissellement’’, a ajouté le responsable du suivi et de l’évaluation du projet.



‘’Nous allons valoriser les eaux souterraines et de ruissellement pour permettre au riz de boucler son cycle. Ces ouvrages vont retenir l’eau et permettre au riz d’arriver à maturité et booster de manière considérable la production rizicole au niveau de cette région’’, a-t-il fait savoir.



Il a également cité la construction des pistes de productions de 10 kilomètres dans la région de Kaffrine.



Le gouverneur de Kaffrine, William Manel a salué l’intervention du PROVAL dans la région de Kaffrine, plaidant toutefois l’augmentation de l’enveloppe allouée à la région de Kaffrine.



Le projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVAL) va intervenir dans les régions de Kaolack, Fatick, Diourbel, Thiès, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Kaffrine.



