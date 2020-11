Toubab Dialaw (Rufisque), 17 nov (APS) - La ministre de l’Économie sociale et solidaire a promis, mardi, aux femmes agricultrices de Toubab Dialaw, la création d’une unité de transformation à travers la Plateforme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie (Plasepri).

’’Je suis heureuse de vous annoncer qu’à travers la Plasepri nous aurons avec vous une perspective de création d’une unité de transformation’’, a-t-elle déclaré.



Zahra Iyane Thiam s’exprimait lors d’une rencontre avec les femmes agricultrices de Toubab Dialaw travaillant dans la ’’ferme les 4 chemins’’, dans le département de Rufisque.



Elle a fait savoir que son département allait accompagner ces femmes ’’en investissement et équipements de transformation’’.



Une équipe de la Plasepri viendra rencontrer les femmes pour les aider à établir un business plan, selon la ministre.



Zahra Iyane Thiam n’a pas donné le montant de cet appui, mais a rappelé que la ligne ’’Petites et Moyennes Entreprises’’ de la Plasepri peut accorder un accompagnement à concurrence de 200 millions de francs CFA.



Elle a promis de ’’suivre ce projet’’ et de s’assurer que ’’l’équipe de la Plasepri soit là et que le business plan soit bien établi’’.



’’Nous faisons cela juste pour être conformes aux directives du président de la République qui nous a demandés tous de descendre sur le terrain et de rencontrer les populations, notamment les femmes et les jeunes’’, a t-elle souligné.



La Plateforme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie (Plasepri) est un programme qui vise en particulier la création et le renforcement des PME locales et à favoriser l’investissement dans leur pays d’origine des Sénégalais vivant en Italie.