Dakar, 20 juil (APS) - Les six membres du Syndicat national des techniciens et travailleurs de l’agriculture du Sénégal (SYNTTAS), qui avaient entamé une grève de la faim lundi, ont suspendu leur mot d’ordre ce mardi à 15 heures, a appris l’APS du ministère de l’Agriculture et d’une source proche de ce syndicat.