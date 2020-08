Louga, 27 août (APS) - La région de Louga connait une meilleure pluviométrie comparée aux cinq dernières année, s’est réjoui, jeudi, le Directeur régional du développement rural (DRDR) Jean Paul Bampoky qui espère ’’une bonne production et un bon rendement cette année’’.

’’Cette année, il y a une bonne pluviométrie. On en est à 300 voire 400 millimètres à Louga. Les postes qui ont les hauteurs les plus élevées sont à 400 et les plus basses à 100’’, a-t-il dit.

M. Bampoky qui s’est entretenu avec l’APS a fait savoir que tous les postes sont excédentaires et que l’hivernage 2020 présente une meilleure pluviométrie par rapport aux cinq dernières années.

’’S’il pleut au mois de septembre, nous pourrons atteindre les 500 millimètres. Ce qui est rare dans la zone. Nous espérons aussi avoir une bonne production et un bon rendement cette année’’, a-t-il dit.

’’Actuellement tout est en place. Les producteurs ont semé que ce soit le niébé et l’arachide. Nous sommes sur les semis de pastèques qui vont se poursuivre jusqu’au mois de septembre’’, a-t-il rassuré.

Selon lui, la pastèque est une culture de secours pour les producteurs et dès décembre il y en aura beaucoup sur le marché.

S’agissant du mil, il a précisé que les producteurs en sont ’’au stade de tallage’’. Les premiers semis d’arachide sont au stade de montaison et de floraison tandis que le niébé est en phase de ramification.

Cependant, le DRDR a demandé aux producteurs de prévoir des bâches au cas où la pluie va continuer pour protéger les cultures de niébé et d’arachide.

Concernant la question phytosanitaire, Jean Paul Bampoky a avoué qu’une bonne partie de la région a connu des ’’problèmes de chenilles poilues’’. Une situation causée par la pause pluviométrique d’il y a deux semaines.

’’Nous sommes restés plus de 10 jours sans pluie et cela a favorisé l’éclosion de ces chenilles, mais avec les fortes pluies de ces derniers jours, cela a diminué’’, a-t-il rassuré.