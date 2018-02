Louga, 21 fév (APS) - Le maire de Nguidile (Louga), Idrissa Tall, a invité mercredi l’Agence nationale d’insertion et de développement agricole (ANIDA) et le du Pasaloumakaf à accompagner sa commune dans la mise en place de fermes agricoles pour fixer les jeunes et les encourager à s’investir dans ce secteur.



"Nous avons construit quatre puits à usage agricole et nos partenaires nous ont accompagnés pour mettre en place une ferme de cinq hectares, mais nous leur demandons d’en faire de même pour les trois autres", a-t-il dit en recevant les directeurs généraux de l’ANIDA et du Pasaloumakaf, un projet d’appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine.



"Avec ce genre d’initiatives, nous pourrions lutter contre le chômage, le manque d’emplois des jeunes et l’émigration clandestine", a ajouté l’édile de Nguidile, en marge de la réunion du comité d’orientation du Pasaloumakaf.



M. Tall a promis d’œuvrer à la recherche de marchés pour la production de la ferme mise en place par l’ANIDA dans sa commune, précisant qu’une "vingtaine de jeunes travaillent dans cette ferme qui a démarré lors du dernier hivernage".



Le président du groupement des jeunes de ladite ferme, Modou Diop, a également remercié les autorités de l’ANIDA, du Pasaloumakaf et de la commune de Nguidile qui ont mis en place ce partenariat.



"Dans cette ferme qui s’apprête à mettre sur le marché sa première production de tomates, sept spéculations sont cultivées", a renseigné le jeune responsable, avant d’inviter les autorités à aider à l’élargissement des cinq hectares qui lui sont dédiés.



Une telle perspective permettrait d’augmenter la surface emblavée ainsi que les retombées sur l’emploi des jeunes dont le nombre pourrait augmenter, dit-il.