Keur Momar Sarr (Louga), 11 juil (APS) – Le président Macky Sall a annoncé l’inauguration d’ici à deux mois des domaines agricoles communautaires érigés dans les localités de Sangalcam (Dakar) et de Keur Samba Kane (Diourbel).



Il a fait cette annonce lors de l’inauguration d’un domaine agricole communautaire érigé à Keur Momar Sarr, une commune située à une cinquantaine de kilomètres de Louga, la capitale de la région éponyme, dans le nord du pays.



L’infrastructure a été entièrement financée par l’Etat du Sénégal à hauteur de plus de 6, 2 milliards de francs. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Grenn 2000 sous la supervision du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC), a-t-on appris lors la cérémonie d’inauguration.



‘’Avec les DAC de Sefa, Keur Samba Kane et Sangalcam respectivement dans les régions de Sédhiou, Diourbel et Dakar, celui de Keur Momar Sarr fait partie des quatre premiers sites opérationnels sur les 11 prévus pour la phase pilote’’, a rappelé le chef de l’Etat.



‘’Nous avons posé les jalons à Keur Momar Sarr, mais notre marche ne s’arrête pas ici, faisons cap sur l’inauguration des DAC de Keur Samba Kane et Sangalcam dans deux mois’’, a-t-il notamment déclaré.



Il a dans le même temps annoncé le lancement prochain des travaux de réalisation des DAC de Boulel à Kaffrine, de Dodji à Louga et de Matam. ‘’‘’Nous voulons un Sénégal émergent dans l’inclusion sociale et l’équité territoriale’’, a-t-il fait valoir.





SK/AKS