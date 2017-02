Dakar, 15 fév (APS) – Le président de la République, Macky Sall visitera au mois de mars prochain la vallée du fleuve Sénégal en vue d’échanger avec les producteurs sur les réalisations et les solutions durables pour un développement harmonieux de l’agrobusiness et des exploitations agricoles familiales, selon le communiqué du Conseil des ministres.

Selon la même source, le chef de l’Etat qui a présidé ce mercredi la réunion hebdomadaire du gouvernement, a entamé sa communication autour du renforcement de la sécurité alimentaire durable des populations.

A ce propos, indique le communiqué, le président Sall demande au Gouvernement de lui présenter, dans les meilleurs délais, l’évaluation du Programme national d’autosuffisance en riz (PNAR).

Le texte indique qu’il a initié ce programme pour renforcer la politique nationale de sécurité alimentaire et rééquilibrer le solde de la balance commerciale du pays.

Le Sénégal, qui est un des plus gros consommateurs de riz en Afrique de l’Ouest, reste dépendant des importations pour satisfaire une demande en constante augmentation, la production nationale ne couvrant que 30% des besoins du pays.

Entre 1961 et 2012, les importations de riz ont augmenté de plus de 700%. D’où cette dépendance vis-à-vis de l’extérieur de plus en plus accrue pour une denrée aussi stratégique. De 130 milliards de francs CFA injectés dans l’importation de riz en 2005, on est passé à 179 milliards en 2009.

Pour corriger cette situation, le gouvernement a mis en place le PNAR qui vise à atteindre l’autosuffisance en riz à l’horizon 2017, à travers la production de 1,6 million de tonnes de paddy, soit 1,080 million de tonnes de riz blanc.