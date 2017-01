Matam, 27 jan (APS) - Les producteurs agricoles de Matam sont invités par les autorités de la Compagnie nationale d’assurance agricole du Sénégal (CNAAS) à souscrire à une assurance afin de faire face à toute éventualité, a constaté l’APS.







Les responsables de la CNAAS, en partenariat avec la Caisse nationale du crédit agricole (CNCAS) et la Société d’Aménagement des Eaux du Delta (SAED) ont lancé cet appel, vendredi, lors une séance de sensibilisation sur les avantages d’une souscription à une assurance agricole présidée par le gouverneur Oumar Mamadou Baldé.



"Nous sommes venus aujourd’hui à Matam pour sensibiliser les différents acteurs de développement afin qu’ils adhèrent à notre compagnie qui vient protéger les personnes physiques ou morales qui évoluent dans l’agriculture, l’élevage et la pêche", a déclaré Pape Amadou Ndiaye, directeur général de la CNAAS.



M. Ndiaye a précisé que "les producteurs courent souvent des risques qui sont occasionnées par les aléas climatiques (inondation, arrêt immédiat des pluies, pluies précoces, présence des criquets ou bien d’autres dévastateurs".



"Mais malgré ces pertes subies, les banques demandent aux clients de leur rembourser la dette", a dit M. Ndiaye, informant que sa compagnie se charge alors de payer à la banque l’argent emprunté par le producteur.



"Le président de la République a, à travers le PSE, pris l’engagement de moderniser le monde rural, de subventionner les intrants agricoles et de payer en moitié la somme qui devrait être versée aux assureurs", a-t-il souligné.



Les agriculteurs de la région ont, pour leur part, salué l’intérêt de la CNAAS tout en déplorant l’insuffisance des parcelles aménagées et les pannes récurrentes des tracteurs et des pompes sans assurance mis à leur disposition.