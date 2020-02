Niayes, 5 fév (APS) - L’exploitation du pétrole fera émerger une agriculture moderne au Sénégal, en levant la contrainte du coût de l’énergie utilisée pour l’irrigation, a souligné le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé.



‘’Un des points que les gens (évoquent) ici, c’est l’énergie pour l’irrigation. Avec l’arrivée du gaz, je pense que ce sera un vieux souvenir. Le pétrole va contribuer à faire émerger une agriculture moderne au Sénégal’’, a-t-il notamment déclaré.



Baldé intervenait mardi lors d’une visite des périmètres maraîchers de chou, de pomme de terre et de carotte, à Kayar, Notto Gouye Diama, Bale Diop, Mboro, Diogo et Fass Boye, dans la zone des Niayes. Il entendait ‘’recueillir de vive-voix’’ les doléances des maraîchers.



Tous les maraîchers des Niayes utilisent le gasoil, qui renchérit leur coût de production, a relevé Modou Fall, président de l’Association des producteurs maraîchers de Kayar (APMK).



Pour lui, le recours à l’électricité pourrait réduire ce coût, au bénéfice du producteur et du consommateur.



Kayar s’attend cette année à une production de près de 22.000 tonnes de pomme de terre, pour un chiffre d’affaires de 5 milliards de francs CFA, selon le secrétaire général de l’APMK, Mbaye Ndoye.



Avec le pétrole découvert au large de Kayar, cette localité, en plus d’être un grand port de pêche et une zone de grande production maraîchère, est en passe de devenir aussi une plateforme pétrolière, a indiqué le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural.



