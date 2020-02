Kaolack, 18 fév (APS) - Le ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, Moustapha Diop, a passé en revue les multiples avantages qu’offre l’agropole pour le développement économique des territoires.



’’L’Agropole est un moteur robuste de territorialisation des politiques publiques sur l’industrie et un moyen efficace pour créer un tissu économique local autour des chaînes de valeur agricole’’, a dit le ministre en procédant, ce mardi, à Kaolack, au lancement de l’Agropole centre.



Cet agropole qui couvre les régions de Fatick, Kaffrine, Diourbel et Kaolack, va accueillir toute entreprise dont l’activité est en lien avec la transformation ou la valorisation des produits agricoles, de l’élevage ou des produits de la mer. Il est financé à hauteur de 15 milliards par l’Agence belge de développement (Enable).



Moustapha Diop rappelle que ’’l’agropole est une zone de transformation agro-industrielle qui vise le développement d’une industrie agro-alimentaire nationale de substitution et le renforcement de la valeur ajoutée des produits agricoles exportés’’.



Il vise aussi ’’la réduction de la dépendance aux importations de produits agro-alimentaires et la dynamisation des filières existantes et la meilleure valorisation des ressources et compétences locales’’, a dit M. Diop.



Selon lui, ‘’l’agropole nous offre ainsi de réelles opportunités pour booster le niveau d’investissements privés dans l’agro-industrie, augmenter le taux de transformation de nos produits locaux, relever le niveau des infrastructures des régions’’.



Il contribue également ‘’à l’équilibre de notre balance commerciale par la réduction des importations de produits agroalimentaires, à la promotion de l’innovation et au transfert de technologies, au grand bénéfice de nos régions’’.



Le ministre a ensuite salué la coopération belge reprsentée par Guy Hambroucck, son premier attaché d’ambassade. Ce dernier a, selon lui, eu ’’l’heureuse initiative d’accompagner [son] département dans la réalisation de l’agropole centre à travers le pilier 1 de son programme de coopération’’.