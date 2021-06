Saint-Louis, 4 juin (APS) - La Foire internationale de l’agriculture du Nord (FIAN) s’est ouverte vendredi à Diama en présence de plusieurs autorités dont le Haut-commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), Ahmed Diane Semega, a constaté l’APS.



Cette foire de trois jours parrainée par l’OMVS se veut ’’un cadre qui permettra aux différents acteurs de la filière d’exposer et d’échanger sur des problématiques liées à la disponibilité de la ressource en vue d’assurer la souveraineté alimentaire des Etats’’, soulignent les organisateurs dans une note d’information



’’Le potentiel hydro-agricole du bassin du fleuve Sénégal dépend principalement des ouvrages réalisés par l’OMVS, en particulier les barrages de Diama et de Manantali, qui permettent de mobiliser les ressources en eau de façon pérenne’’, rapporte le document.



Il relève que cette disponibilité permanente de l’eau a des incidences socio-économiques importantes pour les populations riveraines qui peuvent s’adonner à une agriculture diversifiée durant toute l’année’’.



En effet, souligne la même source, ’’grâce au fonctionnement combiné des barrages de Diama et Manantali, l’OMVS a pu mobiliser des milliards de mètres cubes d’eau douce pour satisfaire les nombreux usages liés à la ressource en eau’’.



