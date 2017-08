Kaolack, 18 août (APS) – Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck, est attendu dimanche à Kaolack, dans le cadre d’une tournée de suivi de la campagne agricole dans le centre du pays, a appris l’APS de source officielle, vendredi.



Dans le département de Kaolack, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural doit notamment visiter des champs d’arachide et de mil, rapporte un communiqué de la gouvernance de Kaolack reçu à l’APS.



Cette tournée de suivi de la campagne agricole démarre samedi à Diourbel et doit mener Papa Abdoulaye Seck dans les régions de Kaffrine et de Fatick, indique la même source.



AKS/OID