Envoyé spécial : Amadou Samba Gaye



Paris, 24 fév (APS) - De nombreux visiteurs se sont pressés au Salon international de l’agriculture (SIA) qui s’est ouvert ce samedi au Parc des expositions de Versailles, à Paris.



Venus seuls ou en famille, de nombreux Français ont très tôt pris d’assaut le parc, qui accueille chaque année cette manifestation considérée comme la ’’plus grande ferme de France’’.



Toute la journée durant, ils ont arpenté les différents pavillons du salon à la découverte de ses quatre univers : l’élevage et ses filières ; les cultures et filières végétales, jardin et potager ; les produits des régions de France d’Outre-Mer et du Monde et les services et métiers de l’agriculture.



Pas même le froid glacial qui règne actuellement sur Paris n’a suffi à entamer leur ardeur. Et ils ont surtout brillé par leur passion pour les animaux, en particulier les vaches, et les dégustations de produits.



L’édition 2018, où sont présentés 4000 animaux, devrait accueillir 620 000 visiteurs.

Cette année encore, la tradition devrait être respectée pour cet évènement devenu un passage obligé des ténors politiques français.



Après son inauguration, samedi, par le président Emmanuel Macron, le salon devrait accueillir plusieurs autres hommes politiques français.



Le SIA se tient cette année après des manifestations contre le projet d’accord de libre échange avec les pays du MERCUSOR et après des crises successives du secteur agricole.



Le Sénégal participe à l’édition 2018 avec une forte délégation comprenant plusieurs exposants et structures étatiques et privées.



Son stand, situé dans un emplacement idéal près de l’entrée du pavillon 5.2, s’est agrandi, passant de 300 à 400 mètres carrés. Et non seulement il a changé de design, mais il s’est aussi enrichi d’un espace de dégustation des produits sénégalais.



’’L’agriculture : une aventure collective’’ est la thématique du SIA 2018. ‘’A l’heure où la société est traversée dans son ensemble par des tendances apparues ces dernières années, le Salon international de l’Agriculture en propose une lecture pour le secteur agricole’’, expliquent les organisateurs.