Kaolack, 29 juin (APS) – La ministre du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, a souligné, mardi, à Kaolack, la nécessité de redynamiser le cadre national de commercialisation des produits agricoles afin d’avoir un meilleur suivi des décisions relatives à la cession des récoltes.



‘’Nous avons insisté pour que le cadre national de commercialisation qui, pendant longtemps, n’a pas été fonctionnel, soit redynamisé. Le cadre vise à offrir une structure organisée de suivi, d’analyse et de prise de décision sur toutes les questions liées à la commercialisation’’, a-t-elle expliqué à des journalistes.



La ministre en charge du Commerce et des Petites et moyennes entreprises intervenait en marge d’un comité régional spécial de développement (CRD) consacré à la commercialisation des produits agricoles dans cette région du centre du Sénégal.



‘’On ne peut pas régler le problème de la production tant que celui de la commercialisation ne l’est pas. C’est fondamental que nous apportions de manière significative une réponse au problème de la commercialisation’’, a expliqué Assome Diatta.



Elle a invité les acteurs de la région de Kaolack à s’approprier le cadre régional piloté par le gouverneur afin d’apporter la réponse la mieux adaptée aux préoccupations des populations.



‘’Il faut que nous mettions an avant la contractualisation pour que nous puissions savoir quel produit sera sur le marché à quelle période ainsi que la disponibilité des opérateurs à l’acheter pour approvisionner le marché’’, a-t-elle préconisé.



La ministre du Commerce était dans la capitale du Saloum dans le cadre d’une série de rencontres initiées par son département à travers le pays avec les parties prenantes à la commercialisation des produits agricoles.



Elle a ainsi annoncé la tenue durant le mois de juillet à Dakar d’une réunion du cadre national de commercialisation des produits agricoles, préalablement à l’organisation entre décembre et janvier 2021 d’une deuxième rencontre destinée à préparer la campagne de commercialisation.





