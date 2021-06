Kaolack, 9 juin (APS) - Les premières pluies enregistrées dans la nuit de mardi à mercredi dans la région de Kaolack (centre) marquent le début de la saison des pluies et non celui de la saison hivernale, précise le chef du service régional de la météorologie, appelant les agriculteurs à prendre leur temps pour leurs premiers semis.



"Toute la région de Kaolack a été arrosée dans la nuit du mardi 8 juin, mais c’est le début de saison des pluies et non le début de la saison hivernale. Donc, nous appelons les agriculteurs à ne pas se presser et d’écouter les informations météorologiques qui vont leur annoncer les conduites à tenir", a déclaré Mamadou Ba.

Les précipitations maximales ont été enregistrées dans la nuit du mardi 8 juin, dans le département de Nioro, avec 14,5 millimètres, a signalé le chef du service régional de la météorologie.

"Il a plu 24 mm à Keur Socé et 7, 3 mm dans la commune de Kaolack", a précisé Mamadou Bâ, selon qui, l’année dernière, les premières pluies avaient été enregistrées le 12 juin.