Kolda, 9 juin (APS) - La région de Kolda (Sud) a enregistré ses premières pluies dans la nuit de mardi à mercredi, a constaté l’APS.

Pour l’instant du côté des agriculteurs, l’heure est à la préparation des champs en attendant la mise en place totale des semences.

Les premières pluies tombées avec des quantités moins importantes ont atténué la canicule qui régnait dans la région ces dernières semaines.

L’agence nationale de la météo annonce qu’un ciel ensoleillé à passagèrement nuageux prédominera sur le pays au cours des prochaines 36h.

L’ANACIM fait état de ’’risques de pluies sur les régions Sud et Centre-Sud du pays’’.

A partir du mercredi soir jusqu’au jeudi, les conditions deviendront progressivement favorables à des pluies et orages sur les régions Sud (Kédougou, Kolda, Ziguinchor, Sédhiou) et Centre-est (Tambacounda, Bakel, Koungheul, Kaffrine et probablement Nioro et Kaolack), indique le bulletin météo reçu à l’APS.

