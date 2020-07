Kaolack, 16 juil (APS) - Maude Manga, adjointe du gouverneur de la région de Kaolack (centre), a procédé, jeudi, au lancement du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVALE) financé à hauteur de 7 milliards de francs, a constaté l’APS.



Il s’agit d’un projet appelé à être mis en œuvre dans huit régions du Sénégal, trois au Sud et cinq dans le bassin arachidier (centre) dont Kaolack, a-t-on appris.



PROVALE poursuit l’objectif de modernisation des infrastructures rurales à travers des aménagements hydro agricoles favorisant la mobilisation et la valorisation des eaux de surface et celles, a expliqué son coordonnateur Younoussa Mballo.



Il a assuré que l’initiative visait également à favoriser l’émergence d’entrepreneurs ruraux tout en appuyant les Petites et moyennes entreprises (PME) rurales.



’’Nous avons ciblé environs 5000 PME agricoles et plus de 38000 ménages bénéficiaires des retombées du projet’’, a soutenu Mballo non sans rappeler que la mise en œuvre était prévue sur cinq ans.



Il a indiqué que le lancement national de ce projet mettant le focus sur le riz et les cultures maraîchères est prévu en janvier prochain.



’’Kaolack est dans bassin arachidier où le mil occupe une place importante comme d’autres spéculations. Le projet va beaucoup travailler avec des acteurs et des opérateurs de PME et PMI de façon à attirer d’autres acteurs dans le secteur’’, a souligné le coordonnateur dudit projet.



AFD/AKS/OID