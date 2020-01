Kaolack, 25 sept (APS) – Laurent Gomis, le directeur du Projet des services des entreprises du mil (PSEM), a salué mercredi, les acquis réalisés sur le terrain après quatre ans d’intervention dudit projet dans la région de Kaolack (centre) .

"Nous avons laissé beaucoup d’acquis sur le terrain notamment les pôles multiservices dans lesquels sont développés l’ensemble des services réalisés par le projet mais aussi les cantines +fondé+ dont nous comptons une quinzaine dans la région de Kaolack", a-t-il déclaré.

"Avec le PSEM, nous sommes passés de la production simple à la production de qualité mais aussi de la production sans commercialisation à la production de contractualisation avec commercialisation. Ce qui nous permet de vendre nos produits avant même la production", a salué Seynabou Fall, présidente du pôle multi-service Keur Mabadiakhou.

Elle informe aussi que les membres des organisations de producteurs ont été formés sur les bonnes pratiques agricoles pour accroître les rendements qui sont passés de moins d’une tonne à l’hectare à 1,3 tonne à l’hectare.

Aussi, une formation poste récolte leur a été dispensée pour leur permettre de pouvoir contractualiser avec les agro-industrie, ajoute-t-elle.

L’adjoint au gouverneur chargé du développement, Baboucar Moundor Ngom, a salué le professionnalisme des responsables du projet tout en insistant sur le suivi pour la pérennisation des acquis.

"Le projet a fait beaucoup de réalisations et il y a des acquis réels sur le terrain qu’il faudra maintenant pérenniser avec des mécanismes qui seront définis. Il faudra voir les voies et moyens pour faire le transfert des moyens et connaissances qui visent à renforcer les acquis", dit-il.

Il a aussi interpellé les bénéficiaires directs, en soulignant "qu’il y a une responsabilité qui leur incombe directement dans ce travail de pérennisation des acquis".

Une séance de travail de trois mois est prévue avec les organisations de producteurs et les services techniques pour leur montrer tous les axes de reprise du projet et comment finaliser les axes de transfert avec les autorités dans le but de pérenniser les acquis sur le terrain.

Lancé le 23 septembre 2015, le Projet des services des entreprises du mil (PSEM) est arrivé à son terme ce 23 septembre 2019.