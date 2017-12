Dakar, 25 déc (APS) - Le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) et la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) vont remettre, mardi à 10h, des financements à deux PME de la vallée du Fleuve Sénégal, annonce un communiqué parvenu à l’APS.









La cérémonie de remise de financements à ces petites et moyennes entreprises qui s’activent dans la riziculture et les services agricoles se déroulera dans la salle Alioune Diop du Centre international du commerce extérieur (CICES).





Présidée par le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck, la cérémonie sera suivie d’une visite de projets du FONSIS, notamment Parenterus (Bayakh) et Ten Mérina (Mékhé).