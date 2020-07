Saint-Louis, 3 juil (APS) - Le Directeur général de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), Aboubacry Sow, démarre ce vendredi une tournée dans la vallée du fleuve Sénégal, pour rencontrer les producteurs dans le cadre du démarrage de la campagne hivernage 2020, a appris l’APS.

Aboubacry Sow visitera le magasin d’aliments de bétail construit dans la commune de Orefondé avant de tenir des séances de travail avec les producteurs sur les objectifs de la campagne hivernage.

L’objectif de cette rencontre avec les producteurs est d’assurer une bonne production, à l’image de la saison sèche chaude où une production de 300.000 tonnes de riz paddy est attendue.