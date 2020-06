Saint-Louis, 2 juin (APS) - Le directeur général de la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), Aboubacry Sow, a souligné la nécessité de lutter contre les oiseaux granivores qui menacent fortement les cultures dans le nord du pays.

De retour d’une tournée dans la vallée du fleuve Sénégal, le DG de la SAED dit avoir constaté ‘’une pression aviaire extrêmement importante’’. Cette année, dit-il, des "superficies importantes ont été mises en valeur, avec plus 50.000 hectares toutes spéculations confondues, pour la campagne de saison sèche chaude’’.

Il a rappelé que le gouverneur de la région de Saint-Louis avait même donné ‘’des informations rassurantes aux producteurs’’. Il a en effet indiqué que le chef de l’Etat avait donné son accord pour qu’un avion intervenant en Mauritanie "puisse survoler le territoire sénégalais pour faire un traitement des zones attaquées’’.

Il a assuré que le comité anti-aviaire de la vallée du fleuve Sénégal a pris des dispositions, après avoir travaillé sur cette question afin de combattre les oiseaux granivores.

Selon le DG de la SAED, sur les 50.000 hectares emblavés cette année, les 49.000 ont été affectés à la filière riz. ‘’C’est important en terme de mise en valeur riz, mais aussi en terme de production attendue’’, a-t-il souligné.

Cela montre selon lui "la nécessité de sécuriser’’ les productions attendues, chose qui passe nécessairement par la lutte contre les oiseaux granivores, lesquels peuvent causer beaucoup de dommages sur les cultures.

Il a révélé que le comité anti-aviaire avait adopté une "solution innovante’’ pour le traitement aviaire, grâce à un système de drones. ‘’Mais après les essais, les résultats obtenus n’étaient pas encore des meilleurs’’, a-t-il relevé.



M Sow a déclaré que ce système de traitement va faire l’objet d’une révision, et en cas de résultats satisaisants’’, ’’on va l’utiliser pour lutter contre les oiseaux granivores’’.

Il a annoncé que "d’autres tests’’ sont prévus sur 2.500 hectares de la Compagnie agricole de Saint-Louis, attaqués par les oiseux’’.

Le DG de la SAED a toutefois plaidé pour que ‘’le Sénégal soit doté de moyens autonomes pour pouvoir sécuriser les cultures, surtout en ce moment où l’on parle de souveraineté alimentaire’’.