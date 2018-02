Dakar, 22 fév (APS) - Le Sénégal veut réussir une bonne participation au Salon international de l’agriculture (SIA) 2018 de Paris (France) en s’appuyant sur les acquis obtenus lors de la précédente édition, a déclaré mercredi le co-commissaire de son stand, Abdoulaye Diop.

L’année passée, beaucoup d’innovations avaient été apportées au stand national, a rappelé M. Diop, dans un entretien téléphonique avec l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Il a souligné que cette démarche avait permis de réussir "beaucoup de choses" au point qu’en 2017, on soulignait même le caractère exceptionnel de la participation sénégalaise.



Cette année encore, la délégation sénégalaise veut rééditer le même exploit. Pour ce faire, "on va s’appuyer sur les résultats de l’année dernière", a promis Abdoulaye Diop, qui annonce d’autres innovations encore cette année. Il a notamment évoqué la mise en place d’une commission suivi et partenariat pour "évaluer l’impact du SIA" sur l’économie nationale.

Pour Abdoulaye Diop, "s’il est pour l’heure prématuré de donner le nombre de participants, il est certain que le SIA reste aujourd’hui un rendez-vous très couru au Sénégal".

Il est inscrit dans les annales de "beaucoup d’entreprises" sénégalaises et "beaucoup de gens y vont pour promouvoir leurs produits et visiter ce qui touche à l’agriculture", a-t-il ajouté, signalant que des agriculteurs spécialisés et des professionnels de l’élevage y vont également pour "voir ce que font les autres".

"L’agriculture : une aventure collective" sera la thématique du Salon international de l’agriculture 2018.



Le SIA a ouvert ses portes pour la première fois en 1964, avec plus de 300 000 visiteurs, un chiffre deux fois inférieur aux 700 000 visiteurs de 2014. Au fil des années, il est devenu un passage obligé pour de nombreuses personnalités politiques.