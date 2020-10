Thiès, 10 oct (APS) - La Journée consacrée à l’agroécologie initialement prévue ce samedi à Thiès, a été reportée à une date ultérieure, a annoncé le président du GIE Agrobusiness Agriculture écologique (AAB) Abdou Niang, initiateur de cette rencontre.



Sur proposition des participants, il a été retenu de repousser la rencontre jusqu’à une date ultérieure, a-t-il notamment indiqué à des journalistes.



‘’On n’a pas eu tout le monde qu’il fallait. (…) on a pensé qu’il faut qu’on (la) reporte pour toucher un public beaucoup, plus large et développer cette thématique-là de manière détaillée à tous les acteurs’’, a-t-il expliqué. .



L’idée de cette manifestation est guidée par le souci d’amener les divers acteurs intervenant dans ce domaine à ‘’dire ce qu’ils font comment ils le font et ce qu’ils peuvent faire ensemble’’ avec AAB, a fait savoir M. Niang.



Parmi les cibles figurent notamment les ONG et les producteurs. Les organisateurs comptent aussi s’approcher des structures universitaires, notamment des étudiants.



Selon le président du GIE ’’AAB’’, la rencontre pourrait se tenir ‘’dans un mois ou un peu plus’’.



