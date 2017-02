Toubab Dialaw (Thiès), 10 fév (APS) - L’ambassadrice de Suisse au Sénégal, Dagmar Schmidt Tartaglia, a inauguré jeudi le centre de formation ‘’Sahel Vert- Mampuya’’ de Toubab Dialaw (département de Mbour), un outil de formation des techniciens en agro-écologie et agriculture biologique.

Mme Tartaglia s’est réjouie de la création de ce centre qui va accueillir, pour sa première promotion, 15 jeunes. Ces derniers seront formés sur les techniques biologiques et de l’agro-écologie, afin de pouvoir à leur tour mettre leurs savoirs au profit du plus grand nombre de producteurs et de paysans.

Elle s’est félicitée de la mise en place de ce centre très utile pour le développement de l’agriculture écologique et biologique, et qui va favoriser une production de qualité, tout en contribuant à la sécurité alimentaire et la santé des populations.

Selon la diplomate suisse, ce centre est né de la volonté d’aider à l’émergence d’un secteur agricole attractif, en vue de soutenir les efforts du gouvernement sénégalais, dans le domaine de la formation.

L’agriculture biologique et écologique permet de stabiliser et de fertiliser les sols, un défis que le centre vise à relever, par l’amélioration qualitative de la production agricole biologique.

Le centre ‘’Sahel Vert’’ de Toubab Dialaw se veut un pont entre les programmes d’apprentissage pauvres en théorie et les programmes universitaires pauvres en pratique, selon le président de son comité d’orientation, Samba Bâ.

La formation des 15 jeunes de la première promotion, qui viennent des régions de Thiès, Kaolack, Dakar, Saint-Louis, permettra de réduire le déficit de techniciens en culture agro-écologique et en agriculture biologique au Sénégal.

Le président du comité d’orientation a rappelé que le centre est réalisé avec des partenaires comme Agro bio service et Agrécol et la société civile suisse.

La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence du chef de village de Toubab Dialaw et des autorités administratives et coutumières.