Saint-Louis, 16 jan (APS) - Un atelier portant sur les outils d’appui à la gouvernance et à la sécurisation du foncier rural dans la vallée du fleuve Sénégal (VFS) se tient du 23 au 25 janvier à Saint-Louis, sur le thème : "Enjeux, acquis et défis", annonce un communiqué.



A l’initiative de la SAED, la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta et de la vallée du fleuve Sénégal, cet atelier a pour objectif de contribuer à "renforcer l’appropriation et l’opérationnalisation des outils et stratégies" mis en place par cette structure.

La SAED espère de cette manière contribuer à la gouvernance et à la sécurisation du foncier rural dans la vallée du fleuve Sénégal, selon le communiqué.

"Dans un souci de stabilité foncière et de rationalisation du domaine irrigué de la vallée du fleuve Sénégal, l’Etat du Sénégal a pris, par arrêté primatorial du 25 Juillet 2007, la Charte du Domaine Irrigué de la Vallée du Fleuve Sénégal (CDI)", peut-on lire.

Selon le communiqué, la CDI "fixe les procédures d’accès à une terre du Domaine irrigué de la VFS, et d’engagement contractuel entre l’affectataire d’une parcelle, la Collectivité territoriale et l’État, pour le respect des normes et délais d’aménagement et d’exploitation".

L’atelier devrait regrouper différents acteurs concernés par la problématique, autorités administratives, collectivités territoriales, usagers de l’eau et de la terre, services techniques déconcentrés, partenaires au développement, ainsi des responsables de projets et programmes.

Au total, 175 participants sont attendus à cette rencontre, selon les organisateurs. Ils viendront des régions de Saint Louis, Matam, Louga, Bakel et Dakar, signalent-ils

