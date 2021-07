Saint-Louis, 16 juil (APS) - Un concours dénommé ’’Agridata’’ a été lancé dans l’objectif d’améliorer et valoriser les données agricoles, a déclaré Daniel Ndoye, statisticien à la Direction de l’analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (DAPSA) du ministère de l’Agriculture et de l’équipement rural.



Ce concours est ouvert depuis le 22 juin jusqu’au 30 octobre à l’intention des Sénégalais et étrangers résidant sur le territoire national, a déclaré M. Ndoye dans un entretien avec la presse ajoutant que les étudiants de deuxième année, les chercheurs et journalistes peuvent concourir.



’’Les statistiques agricoles existent mais sont peu valorisées’’, a t-il ajouté, soulignant que ce concours qui va récompenser les scientifiques et chercheurs visent à mieux les valoriser pour une meilleure prise de décision concernant l’agriculture.



Il estime que les divergences dans les statistiques peuvent s’expliquer par la différence des méthodes utilisées par les auteurs des enquêtes en question mais l’objectif est de les harmoniser pour une plus grande fiabilité.



Abdoulaye Ba, responsable de la gestion des bases de données de l’agence nationale des statistiques et de la démographie (ANSD), a indiqué que ce concours est supervisé par cette institution spécialisée dans les statistiques.



Cette activité entre dans l’objectif de favoriser la culture statistique au Sénégal en accompagnant l’initiative



Le premier prix de chaque catégorie recevra 2 millions de F CFA et un ordinateur, tandis que le deuxième prix va être récompensé d‘un million plus un ordinateur.