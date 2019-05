Dakar, 25 mai (APS) – L’ingénieur agronome et zootechnicien, Abdourahmane Faye, a prôné samedi à Dakar, la discussion entre les décideurs politiques et les différents acteurs agricoles en vue de trouver une solution aux difficultés du secteur.

"Il faut mettre les différents acteurs en discussion et de cette discussion jaillira la solution. Cette discussion donnera au secteur des performances", a-t-il indiqué en marge de la cérémonie de dédicace de son ouvrage intitulé : "Réussir l’Agriculture sénégalaise".

M. Faye qui dit avoir totalisé 30 ans d’expérience dans le secteur agricole, a longuement insisté dans son ouvrage de 179 pages sur la synergie des actions entre les différents acteurs pour aider ce secteur à être davantage performant.

"La conclusion de mon livre traite des questions de fond. Ces questions ne peuvent pas être réglées par une décision politique unilatérale. Elles ne peuvent pas aussi être réglées par une catégorie sans les autres. C’est l’ensemble des acteurs qui doivent s’entendre pour régler ces questions", a-t-il dit.

L’ingénieur agronome et zootechnicien a aussi mis en avant la recherche scientifique plus la formation des agriculteurs et la réforme foncière pour la bonne marche de ce secteur.

Plusieurs acteurs du secteur agricole ainsi que des officiels ont pris part à la cérémonie de dédicace de l’ouvrage d’Abdourahmane Faye, également chef du Bureau de la formation professionnelle agricole du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural.