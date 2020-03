Thiès, 14 mars (APS) - Agrécol Afrique, une organisation non gouvernementale (ONG), a organisé, samedi, à Thiès (ouest), une rencontre dénommée ‘’Week-end bio’’, pour promouvoir l’agriculture écologique, à travers la présentation de ses produits et services.

Le ‘’Week-end bio’’ consiste, selon Baye Yoro Diallo, chargé de mission d’Agrécol Afrique, à réunir les promoteurs des services de l’ONG et ses producteurs de semences, de biofertilisants, de biostimulants et de bio-répulsifs.

Depuis vendredi, les exposants se sont réunis dans les quartiers Carrière et 10e, dans la commune de Thiès, pour commercialiser les produits de l’organisation non gouvernementale et discuter de l’évolution de l’agriculture bio au Sénégal. Dix-huit stands ont été mis en place.

Les participants venus de plusieurs régions, dont Kaffrine et Fatick (centre), sont des producteurs, des transformateurs et des consommateurs, avec lesquels Agrécol Afrique travaille à la ‘’recherche de solutions durables, pour faire progresser l’agriculture écologique’’, selon M. Diallo.

Le but de cette rencontre qu’il ne faut pas confondre avec les foires est de ‘’promouvoir l’agriculture biologique’’, a-t-il précisé.

Agrécol Afrique envisage d’organiser des ‘’Week-ends bio’’ partout au Sénégal, ‘’trois fois dans l’année’’, ‘’dans la continuité’’ des pôles de connaissances endogènes et scientifiques d’agriculture biologique, soutenus par la GIZ, la coopération allemande.



Quatre stratégies sont définies pour la promotion de l’agriculture biologique, selon Baye Yoro Diallo, qui cite la création d’un système de garantie participative, la diffusion des connaissances, l’organisation de caravanes et la diffusion d’émissions radio, etc.