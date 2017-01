Dakar, 31 déc (APS) – Le Sénégal a obtenu en 2016 une production "jamais atteint" de riz paddy avec 950 779 tonnes, a déclaré le chef de l’Etat Macky Sall.



"La récolte du riz a progressé, avec 950 779 tonnes ; un niveau jamais atteint’’, a-t-il dit, ajoutant que ‘’pour la présente campagne, pratiquement toutes les productions sont en hausse".

S’exprimant dans son message de Nouvel an, il se dit également ‘’heureux’’ d’annoncer à ses compatriotes "les progrès significatifs dans notre quête de l’autosuffisance alimentaire".

Selon le président Sall, "au total, la production céréalière s’élève à 2 247 094 tonnes’’ tandis que la production horticole cumule à 1 206 810 tonnes, dont 91 000 exportées" avec "une performance sans précédent".

"En définitive, a-t-il poursuivi, seule la récolte d’arachides a accusé un très léger recul, avec 997 593 tonnes, contre 1 050 042 tonnes en 2015", ajoutant que le prix du kilogramme d’arachides a été relevé de 200 à 210 francs, en soutien aux producteurs.

"Si notre agriculture a amélioré ses résultats malgré une pluviométrie moyenne à déficitaire, c’est parce que nous avons consenti des investissements substantiels sur les autres facteurs de production, avec une meilleure sélection des semences et une mécanisation progressive", a-t-il fait valoir.

Le chef de l’Etat a indiqué que "sur les trois dernières années, le parc mécanique agricole a été renforcé de 850 tracteurs et de plus de 60 000 autres équipements, notamment des moissonneuses-batteuses, décortiqueuses et semoirs".