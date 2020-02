Mbour, 18 fév (APS) – Une rencontre de trois jours sur "la mobilisation des technologies pour un changement climatique systématique efficace" va s’ouvrir mercredi à Saly-Portudal (ouest), à l’initiative de l’Agence des États-Unis d’Amérique pour le développement international (USAID).

Au cours de cette rencontre, des experts d’universités américaines et africaines, et d’organismes internationaux de recherche, vont discuter de "la recherche sur les systèmes de culture à base de légumineuses pouvant générer de l’impact", selon le communiqué.

Les échanges auront lieu sous la houlette du Laboratoire d’innovation en recherches sur les systèmes à base de légumineuses (États-Unis).

Ils porteront sur "le rôle des projets innovants menés sur le niébé et les haricots en Afrique de l’Ouest et en Afrique australe, sur les impacts positifs qu’ils peuvent avoir sur l’humanité et notre environnement global".

"Les légumineuses sont des cultures de base riches en nutriments et qui assurent des fonctions plurielles dans les systèmes de production des petites exploitations d’Afrique et du monde", explique le communiqué.

Elles contribuent à l’alimentation et à la sécurité nutritionnelle des consommateurs, à "la génération de revenus" et à "la durabilité des sols".