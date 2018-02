De l’envoyé spécial de l’APS : Amadou Samba Gaye



Paris, 27 fév (APS) - La présidente du Groupement d’intérêt économique (GIE) sainte famille, Hélène Diouf Faye, a suggéré, mardi, la mise en place à Paris d’une boutique proposant des produits sénégalais, pour favoriser une meilleure promotion du "made in Sénégal".

Cette boutique pourrait aussi être installée en province, a proposé Mme Faye, en parlant au nom des exposants sénégalais, lors de la journée du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), organisée dans le cadre du Salon international de l’agriculture de Paris (SIA) 2018.

Selon Hélène Diouf Faye, les exposants sénégalais, qui disposent de produits innovants, souhaitent que tels espaces soient mis à leur disposition pour les aider à les écouler.

Elle a par ailleurs plaidé pour un accès des transformatrices au crédit à des taux d’intérêt réduit. Elle a indiqué que ces dernières restent toutes confrontées à un problème de financement, demandant aussi de les aider à agrandir leurs unités de production.

Le COSEC a accompagné cette année 14 chargeurs et une dizaine de visiteurs au Salon international de l’agriculture, considéré comme un rendez-vous important pour le monde agricole et une vitrine pour les produits sénégalais sur le marché français et international.

Cet évènement agricole, l’un des plus grands au monde, a ouvert ses portes samedi et se poursuivra jusqu’au dimanche 4 mars.

Le Sénégal y prend part avec de nombreux exposants et visiteurs professionnels, sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural et en collaboration avec l’Union nationale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal.