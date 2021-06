+++De l’envoyé spécial de l’APS : Birane Hady Cissé+++



Fanaye (Podor), 13 juin (APS) – Le gouvernement compte miser sur le potentiel d’emblavage des terres agricoles du nord du pays afin de réussir le programme d’autosuffisance en riz, a assuré samedi le président Macky Sall.



‘’Dans les programmes d’aménagements à venir, nous allons renforcer par 1.000 hectares pour chaque casier. Nous allons le faire pour l’ensemble du département de Podor, mais aussi ceux Matam, Kanel et Bakel pour augmenter le potentiel emblavage, afin que nous puissions obtenir notre autosuffisance alimentaire en riz’’, a-t-il déclaré.



Le Sénégal n’est pas ‘’ loin de l’autosuffisance en riz’’ et a besoin de franchir ce dernier palier, a-t-il soutenu à l’étape de Fanaye de sa tournée d’une semaine dans les localités du nord du Sénégal.



‘’ Il nous faut beaucoup plus d’aménagements, la SAED a quelques projets. Ils ont démarré pour certains et d’autres vont démarrer’’, a-t-il fait savoir.



Macky Sall a commencé samedi dans l’après-midi, par la commune de Fanaye, dans le département de Podor, sa tournée économique, en visitant le périmètre de Ndieuba qu’il a présenté comme le premier à avoir bénéficié des retombées du Programme d‘accélération de la cadence de l’agriculture(PACAS).



BHC/AKS