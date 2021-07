Dakar, 2 juin (APS) - Au total, 15 tonnes de sachets en plastique ont été saisies au marché central de Mbour (ouest) par le Groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude de Thiès (GPR), dans le cadre des opérations de bouclage des couloirs et réseaux de trafics, annonce un communiqué du service de communication de la direction générale des douanes sénégalaises.

"Cette opération qui s’est déroulée au marché central de Mbour dans la matinée d’hier, est le résultat des investigations menées par le GPR dans le cadre de la lutte contre l’importation de sachets en plastique conformément à la loi 2020-04 du 08 janvier 2020 portant interdiction des sachets plastiques au Sénégal", rapporte le document parvenu à l’APS, vendredi.

Il souligne que ces actions entre dans le cadre de la mise en œuvre du concept de ’’Douanes vertes’’ et participent à la protection de l’environnement", ajoutant qu’elles ont permis au GPR de réaliser des saisies de 62 tonnes de sachets en plastique entre avril et juin 2021.

A cela s’ajoute, signale le texte, "une grosse quantité de piles électriques de type Hellesens falsifiées et des insecticides de provenance douteuse ont été saisie lors de l’opération de Mbour".

L’Administration douanière appelle "au renforcement de la sensibilisation à l’endroit des populations sur les dangers liés aux faux médicaments et aux sachets plastiques et réitère sa détermination à combattre ces fléaux néfastes à la santé physique et mentale de notre capital humain ainsi qu’à l’environnement".