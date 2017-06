Dakar, 17 juin (APS) - L’Union européenne (UE) et le Sénégal ont signé deux conventions de financement d’un montant global 16 milliards de francs CFA, dans le cadre du programme de coopération pour la sécurité intérieure et l’appui au secteur de l’électrification rurale, selon un communiqué de presse.





Les deux conventions ont été signées à Bruxelles, le 8 juin 2017, par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, et le commissaire européen pour la Coopération internationale et le développement, Neven Mimica.





La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du président de la République du Sénégal, Macky Sall, à l’occasion de sa visite lors des Journées européennes de développement.

‘’D’un montant global de plus de 16 milliards FCFA, sous la forme de dons, ce financement s’ajoute aux investissements financiers déjà réalisés par l’Union européenne au Sénégal dans le domaine de la sécurité nationale et de l’accès à l’énergie en milieu rural’’, souligne le communiqué.





Le Programme de coopération pour la sécurité intérieure, d’un montant de 6 milliards 559 millions FCFA, ‘’a pour objectif de contribuer à la préservation du potentiel de croissance économique et de réduction de la pauvreté par la prévention et la réduction des facteurs de déstabilisation internes et externes’’.





Selon le communiqué de presse, ‘’il permettra aux services de sécurité intérieure d’être mieux outillés pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée’’.





En outre, ces services ‘’seront mieux outillés pour le contrôle et la surveillance des frontières, y compris dans la lutte contre la migration irrégulière’’.





‘’Enfin, la gouvernance des services de sécurité intérieure sera améliorée pour la sécurisation des biens et des personnes en général’’, se félicite le communiqué.





Le Programme d’appui à l’électrification rurale bénéficie d’une enveloppe de 9 milliards 839 millions FCFA. Il ‘’permettra d’améliorer l’accès aux activités agricoles et aux services électriques des ménages ruraux’’, lesquels ‘’pourront ainsi renforcer durablement leurs moyens d’existence’’.





‘’Le programme d’appui à l’électrification rurale concernera 150 villages pour une population d’environ 55 000 habitants.’’