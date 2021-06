Dakar, 9 juin (APS) - D’importantes saisies portant sur 1683 kilogrammes de chanvre indien ont été effectuées par les agents des Brigades maritimes des douanes de Mbour et de Fimela, ainsi que leurs collègues des subdivisions de Fatick et de Kaolack, entre la Petite-Côte, la région de Fatick et celle de Kaolack, a-t-on appris mercredi de source officielle.